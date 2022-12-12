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В ЯНАО рассказали о темпах жилищного строительства в 2022 году

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В Ямало-Ненецком автономном округе подвели итоги работы по строительству жилья в 2022 году.
В ЯНАО рассказали о темпах жилищного строительства в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на региональный Депстрой.

«Лидером по вводу стал Новый Уренгой — в городе с начала года возвели 37,7 тыс. кв. м жилья», — заявила сотрудник ведомства Елена Кривокорова.

По её словам, далее следует Салехард — 24,6 тыс. кв. м.

«23,5 тыс. квадратов введено в Губкинском, порядка 22 тыс. — в Тазовском районе, 17 тыс. — в Пуровском районе, 13,8 тыс. квадратов в Ноябрьске», — добавила Кривокорова.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

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