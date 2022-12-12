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Нижегородская область получит 640 млн рублей на развитие туризма в 2023 году

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Нижегородская область получит более 640 млн рублей на развитие туризма в следующем году, заявил губернатор Глеб Никитин.
Нижегородская область получит 640 млн рублей на развитие туризма в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

По словам Никитина, субсидии из федерального бюджета предусмотрены по итогам конкурсных отборов в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Нижегородская область стабильно входит в число наиболее популярных туристических направлений. При этом мы понимаем, что туристы не просто должны побывать у нас, очень важно, чтобы они захотели вернуться. А для этого нужны постоянные улучшения, движение вперёд», — отметил губернатор.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский в разговоре с НСН рассказал, что, хотя в этом сезоне проживание в некоторых гостиницах стало дороже, прочие расходы остались на уровне прошлого года.

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