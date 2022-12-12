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Психотерапевт Мансурова рассказала о пользе бега для борьбы с хандрой

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Психотерапевт, медицинский психолог, психотравматолог Ирина Мансурова заявила, что бег может быть полезен при борьбе с хандрой.
Психотерапевт Мансурова рассказала о пользе бега для борьбы с хандрой
  • Gettyimages.ru

«Мой самый главный девиз, о котором я говорю: как бы ни было плохо, поднимайся, одевайся и иди. В моменты хандры выходите из дома и идите или медленно бегите. Без цели. Без конечного пункта назначения. С любимой музыкой в наушниках», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как отметила эксперт, если гулять или бегать по вечерам, то организм будет не только расходовать много энергетического запаса, но и насытится кислородом.

«Избыток стресса и беспокойства уйдут, поэтому заснуть можно без лишних проблем. Если сон станет крепким и здоровым, то стрессу и депрессии будет труднее проникнуть в жизнь», — добавила Мансурова.

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