В Подмосковье построят новую больницу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении более 4 млрд рублей на завершение строительства больниц в Московской и Тверской областях.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на сайт кабмина.

Комплекс в подмосковном Хотькове будет включать стационар на 60 мест и поликлинику на 450 посещений в сутки. Общая площадь объекта — более 22 тыс. кв. м.

Также стало известно, что директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов отчитался о работе ведомства в 2022 году и планах на 2023-й, передаёт «Новый Севастополь».

«Планы на 2023 год — строительно-монтажные работы у нас запланированы на 185 многоквартирных жилых домах», — сообщил Горлов.

По его словам, в 2022 году работы выполнены на 114 объектах.

«Работа продолжается, до конца года мы закончим все 116 многоквартирных домов», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 475 зданий.