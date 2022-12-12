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Психолог Никас рассказала о причинах предновогоднего стресса

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Психолог Юлия Никас рассказала, почему может возникать предновогодний стресс.
Психолог Никас рассказала о причинах предновогоднего стресса
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«Дело в том, что, как и день рождения, так и Новый год, — это своего рода рубеж, подведение итогов. И когда мы осознаём, что прошёл ещё один год и мы что-то планировали, хотели реализовать какие-то цели, но не реализовали, слишком мало сделали того, что хотели, это приводит к огорчению», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, сначала нужно задать себе несколько вопросов, например какие опасения прошлого года оказались беспочвенными и что можно сделать по-другому в следующем году.

Затем Никас советует расписать глобальные идеи, определить 5—10 основных целей.

Ранее психолог Ольга Гуманова в беседе с ФАН рассказала, как справиться с хандрой.

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