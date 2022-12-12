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Дерматолог Егорова посоветовала не использовать увлажняющие кремы перед выходом на улицу в мороз

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Дерматолог Татьяна Егорова рассказала об особенностях использования увлажняющих кремов зимой.
Дерматолог Егорова посоветовала не использовать увлажняющие кремы перед выходом на улицу в мороз
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«Увлажняющие кремы перед выходом на мороз ни в коем случае наносить нельзя, потому что крем содержит воду, а она при морозе кристаллизуется. Поэтому все средства, которые мы наносим на лицо, лучше наносить вечером за три часа до сна», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, утром следует наносить средства в зависимости от состояния кожи, и если она сухая или нормальная, то достаточно протереть глаза ватным диском с кипячёной водой.

Егорова добавила, что зимой в рационе должна присутствовать жирная пища, в том числе рыба, авокадо и орехи.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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