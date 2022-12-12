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Врач Тяжельников назвал длительный стресс возможной причиной ночных кошмаров

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал о возможных причинах ночных кошмаров.
Врач Тяжельников назвал длительный стресс возможной причиной ночных кошмаров
  • Gettyimages.ru

«Если кошмары снятся часто, то, возможно, причиной являются длительный стресс, тревога, депрессия, какие-то очень серьёзные, нерешённые проблемы, травмирующие психику обстоятельства, которые человек переживает, или уже пережитые трагические ситуации и заболевания», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, таким образом подсознание пытается справиться с тяжёлыми переживаниями.

Как отметил Тяжельников, качество ночного отдыха влияет на общее состояние и здоровье человека.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.

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