Врач Тяжельников назвал длительный стресс возможной причиной ночных кошмаров

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал о возможных причинах ночных кошмаров.

«Если кошмары снятся часто, то, возможно, причиной являются длительный стресс, тревога, депрессия, какие-то очень серьёзные, нерешённые проблемы, травмирующие психику обстоятельства, которые человек переживает, или уже пережитые трагические ситуации и заболевания», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, таким образом подсознание пытается справиться с тяжёлыми переживаниями.

Как отметил Тяжельников, качество ночного отдыха влияет на общее состояние и здоровье человека.

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