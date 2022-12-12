В Удмуртии рассказали о грантах на реализацию молодёжных проектов

Общая сумма грантов, привлечённых в Удмуртию на реализацию молодёжных проектов в 2022 году, превысила 413 млн рублей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Итоги года были подведены на форуме «Валамон».

Всего было подано более 1,7 тыс. заявок для участия в мероприятиях всероссийской форумной компании. Также в регионе состоялись всероссийский форум молодых предпринимателей и республиканский «Удмуртия онлайн».

Тем временем в Оренбургской области в 2023 году построят три школы. Кроме того, будет открыто ещё 66 центров «Точка роста», передаёт RIA56. В сельских школах планируется отремонтировать 25 спортзалов.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии объявили Год молодёжи.