В Удмуртии рассказали о грантах на реализацию молодёжных проектов
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Итоги года были подведены на форуме «Валамон».
Всего было подано более 1,7 тыс. заявок для участия в мероприятиях всероссийской форумной компании. Также в регионе состоялись всероссийский форум молодых предпринимателей и республиканский «Удмуртия онлайн».
Тем временем в Оренбургской области в 2023 году построят три школы. Кроме того, будет открыто ещё 66 центров «Точка роста», передаёт RIA56. В сельских школах планируется отремонтировать 25 спортзалов.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии объявили Год молодёжи.