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В Удмуртии рассказали о грантах на реализацию молодёжных проектов

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Общая сумма грантов, привлечённых в Удмуртию на реализацию молодёжных проектов в 2022 году, превысила 413 млн рублей.
В Удмуртии рассказали о грантах на реализацию молодёжных проектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Итоги года были подведены на форуме «Валамон».

Всего было подано более 1,7 тыс. заявок для участия в мероприятиях всероссийской форумной компании. Также в регионе состоялись всероссийский форум молодых предпринимателей и республиканский «Удмуртия онлайн».

Тем временем в Оренбургской области в 2023 году построят три школы. Кроме того, будет открыто ещё 66 центров «Точка роста», передаёт RIA56. В сельских школах планируется отремонтировать 25 спортзалов.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии объявили Год молодёжи.

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