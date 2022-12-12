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Крым дополнительно получит 148 млн рублей для выплат на детей из малообеспеченных семей

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Крым дополнительно получит 147,7 млн рублей из резервного фонда правительства России для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Крым дополнительно получит 148 млн рублей для выплат на детей из малообеспеченных семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

Из документа следует, что дополнительное финансирование потребовалось в связи с уточнением числа получателей выплат в регионах.

Севастополь получит 687,2 млн рублей. В зависимости от ситуации в семье, размер выплат может достигать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что более 130 тыс. многодетных семей Подмосковья получили выплату на школьную форму в 2022 году.

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