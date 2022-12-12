Крым дополнительно получит 148 млн рублей для выплат на детей из малообеспеченных семей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
Из документа следует, что дополнительное финансирование потребовалось в связи с уточнением числа получателей выплат в регионах.
Севастополь получит 687,2 млн рублей. В зависимости от ситуации в семье, размер выплат может достигать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка, передаёт «Новый Севастополь».
Ранее сообщалось, что более 130 тыс. многодетных семей Подмосковья получили выплату на школьную форму в 2022 году.