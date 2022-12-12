В Волгоградской области вручили награды ветеранам Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Звания почётного гражданина региона удостоены Евгений Рогов и Виктор Шестель.
Рогов был участником обороны Сталинграда, освобождал Севастополь, принимал участие в обеспечении безопасности Ялтинской конференции.
Шестель участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, дошёл до Берлина.
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