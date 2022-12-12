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В Волгоградской области вручили награды ветеранам Великой Отечественной войны

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил награды ветеранам Великой Отечественной войны.
В Волгоградской области вручили награды ветеранам Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Звания почётного гражданина региона удостоены Евгений Рогов и Виктор Шестель.

Рогов был участником обороны Сталинграда, освобождал Севастополь, принимал участие в обеспечении безопасности Ялтинской конференции.

Шестель участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, дошёл до Берлина.

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