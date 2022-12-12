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В Подмосковье выписали 5,7 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала года

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В Московской области выписали 5,7 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2022 года.
В Подмосковье выписали 5,7 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы продолжаем развивать информационные технологии в сфере здравоохранения. Каждую неделю в Подмосковье выписывается около 150 тыс. льготных рецептов, и почти 100% из них оформляется в электронном виде», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Получить льготный препарат можно в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис».

Ранее НСН сообщала, что форум «Моя поликлиника», посвящённый развитию амбулаторного звена, состоится 15—17 декабря в Москве.

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