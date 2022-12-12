Психиатр Вирт назвала нарушения питания у ребёнка поводом обратиться к специалисту
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В беседе с Life.ru она заявила, что проблемы в разном возрасте проявляются по-разному. К примеру, до четырёх лет ими могут быть нарушение сна, аппетита, частый плач, колики, а с четырёх до 10 лет к соматическим проблемам могут добавиться нарушения движения и речи.
«С шести до семи лет появляются страхи. Примерно с 12 лет могут возникать «сверхценные» идеи о собственной внешности, встречается нарушение питания, более выраженным становится протестное поведение. Именно в этот период чаще встречаются расстройства настроения», — добавила Вирт.
Она отметила, что в таких случаях нужна консультация психолога.
«Консультация психолога будет необходима и при беспричинном снижении энергии, ухудшении успеваемости, длительных жалобах на скуку», — заключила эксперт.
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