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Психиатр Вирт назвала нарушения питания у ребёнка поводом обратиться к специалисту

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Врач-психиатр, психотерапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Кристина Вирт рассказала, в каких случаях желательно отвести ребёнка к психологу.
Психиатр Вирт назвала нарушения питания у ребёнка поводом обратиться к специалисту
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она заявила, что проблемы в разном возрасте проявляются по-разному. К примеру, до четырёх лет ими могут быть нарушение сна, аппетита, частый плач, колики, а с четырёх до 10 лет к соматическим проблемам могут добавиться нарушения движения и речи.

«С шести до семи лет появляются страхи. Примерно с 12 лет могут возникать «сверхценные» идеи о собственной внешности, встречается нарушение питания, более выраженным становится протестное поведение. Именно в этот период чаще встречаются расстройства настроения», — добавила Вирт.

Она отметила, что в таких случаях нужна консультация психолога.

«Консультация психолога будет необходима и при беспричинном снижении энергии, ухудшении успеваемости, длительных жалобах на скуку», — заключила эксперт.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.

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