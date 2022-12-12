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Ортопед Нурмухаметов рассказал, что сидячий образ жизни ведёт к появлению грыж и протрузий

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Врач травматолог-ортопед, нейрохирург, кандидат медицинских наук и заведующий травматолого-ортопедическим отделением ЦКБ РАН Ренат Нурмухаметов рассказал, как распознать грыжи и протрузии межпозвоночных дисков на ранних стадиях.
Ортопед Нурмухаметов рассказал, что сидячий образ жизни ведёт к появлению грыж и протрузий
  • Gettyimages.ru

Межпозвоночный диск не имеет сосудов, поэтому питательные вещества проникают в него напрямую во время движения. Нарушение этого процесса приводит к быстрому старению волокон, из которых состоит диск, объяснил врач в разговоре с Life.ru.

По его словам, вначале человека могут беспокоить лишь лёгкие тянущие боли в спине, а далее возникают грыжи, которые сопровождаются сильными болями.

«Начать заниматься проблемой грыж и протрузий нужно ещё до появления первых симптомов. Необходимо исключить длительное сидение, делать перерывы на зарядку раз в час при сидячей работе, заниматься гимнастикой и лечебной физкультурой на постоянной основе», — заключил специалист.

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