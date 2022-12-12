Невролог Вон рассказала, что нервный тик может быть следствием переутомления

Врач-невролог высшей категории Татьяна Вон рассказала, что непроизвольное подёргивание круговой мышцы глаза может возникнуть от перенапряжения и утомления.

«Тик круговой мышцы глаза — это доброкачественная миокимия, которая, как правило, проходит сама. Она не приводит ни к чему плохому, даже если не лечить. Возникает, когда круговая мышца долго не отдыхает, если мы долго не спим, долго нервничаем. Из-за внешних причин группа мышц перенапрягается», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В подобных случаях невролог посоветовала восстановить сон, чтобы дать мышце отдых. Иногда можно принять успокоительное на ночь, заключила специалист.

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