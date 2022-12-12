Песков: официальная информация о приглашении России на форум АТЭС в Кремль не приходила
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что официальная информация по поводу приглашения России на форум АТЭС в Кремль не приходила.
- РИА Новости
«Пока, кроме сообщения, ничего нет», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что по официальным каналам «пока никаких действий».
Ранее появилась информация, что США пригласят Россию на заседания форума АТЭС в 2023 году.
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