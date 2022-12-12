В Подмосковье на благоустройство лесопарков в 2023 году выделили почти 5 млрд рублей

На расширенном заседании комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике обсудили вопрос благоустройства лесопарковых зон региона в 2023 году.

Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-центре Московской областной думы.

«В следующем году в бюджете Московской области на благоустройство лесопарков, в том числе лыжных трасс, предусмотрены средства в сумме более 4,9 млрд рублей», — рассказал заместитель председателя комитета Александр Легков.

Ранее НСН передавала, что в московском парке «Кусково» завершили экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов.