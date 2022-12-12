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В Подмосковье заготовили более 65 тысяч литров донорской крови и её компонентов в 2022 году

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Служба крови Московской области заготовила 67 тыс. л донорской крови и её компонентов с начала января текущего года.
В Подмосковье заготовили более 65 тысяч литров донорской крови и её компонентов в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В течение года мы принимали доноров во всех уголках Московской области и в результате смогли сделать хороший запас крови и её компонентов. Хочется отметить, что большинство донаций выполняются на безвозмездной основе», — прокомментировал главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области помогли приехать на диспансеризацию более 25 тыс. пенсионеров.

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