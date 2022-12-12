В Подмосковье заготовили более 65 тысяч литров донорской крови и её компонентов в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В течение года мы принимали доноров во всех уголках Московской области и в результате смогли сделать хороший запас крови и её компонентов. Хочется отметить, что большинство донаций выполняются на безвозмездной основе», — прокомментировал главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области помогли приехать на диспансеризацию более 25 тыс. пенсионеров.