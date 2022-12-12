Специалист Зыков: пассивные курильщики болеют теми же болезнями, что и активные

Член координационного совета по борьбе против табака Виктор Зыков сообщил, что пребывание рядом с курящим человеком подвергает организм некурящих людей опасности из-за выделяемых паров.

«Пассивные курильщики вдыхают те же самые токсичные вещества, что и активные. Соответственно, последствия возникают идентичные — сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь лёгких», — уточнил специалист в беседе с РИАМО.

В частности, он отметил, что из-за пассивного курения у беременных увеличивается вероятность родить недоношенного ребёнка или ребёнка с низкой массой тела.

Ранее врач-психотерапевт и руководитель Института психосоматики Артём Толоконин в разговоре с «Известиями» предупредил, что длительный стресс и вредные привычки могут способствовать развитию инфаркта.