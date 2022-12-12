Врач Тананакина заявила, что специи стимулируют аппетит во время праздничного застолья

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Наталия Тананакина предупредила, что специи и пряности, а также алкоголь за праздничным столом стимулируют аппетит и приводят к перееданию.

Специи своим стимулирующим действием на слизистую желудка приводят к повышенной секреции пищеварительных ферментов. Таким же действием обладают кислые продукты — лимонный сок, маринады с уксусом, острое и солёное, уточнила она в разговоре с РИАМО.

«Алкоголь, особенно принятый на голодный желудок, стимулирует аппетит и ослабляет контроль. В результате избыточное потребление пищи практически неизбежно», — отметила врач.

В свою очередь, эндокринолог Марина Берковская в беседе с «Москвой 24» предупредила, что приём водорослей или биодобавок из них вместо прописанного врачом йодида калия в таблетках может быть опасен для здоровья. По её словам, таблетированная форма позволяет точно рассчитать дозировку, тогда как при употреблении биодобавок неизвестно, сколько вещества усваивается организмом.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о пользе зелёного чая для пожилых людей.