Единый льготный проездной для учащихся Москвы введут с января 2023 года

В Москве со 2 января 2023 года для школьников, студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажёров введут новый льготный проездной.

Документ можно использовать на всех видах городского транспорта и приобретать заранее на 30 или 90 дней, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Использование нового проездного на 20% сократит траты учащихся, поскольку два льготных билета отдельно на наземный транспорт и метро обходятся дороже. Обучающиеся вузов и школ при использовании транспорта совокупно смогут сэкономить более 70 млн рублей за год, уточнили в мэрии.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области совершили более 98 млн поездок на автобусах «Мострансавто» минувшей осенью.