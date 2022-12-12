Единый льготный проездной для учащихся Москвы введут с января 2023 года
- РИА Новости
Документ можно использовать на всех видах городского транспорта и приобретать заранее на 30 или 90 дней, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Использование нового проездного на 20% сократит траты учащихся, поскольку два льготных билета отдельно на наземный транспорт и метро обходятся дороже. Обучающиеся вузов и школ при использовании транспорта совокупно смогут сэкономить более 70 млн рублей за год, уточнили в мэрии.
Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области совершили более 98 млн поездок на автобусах «Мострансавто» минувшей осенью.