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В Приморье собрали более 1,8 млн тонн ТКО за три года

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За три года, прошедшие с начала реализации мусорной реформы в Приморском крае, КГУП «Приморский экологический оператор» собрал 1 822 105 т твёрдых коммунальных отходов (ТКО).
В Приморье собрали более 1,8 млн тонн ТКО за три года
  • РИА Новости

Также предприятие заключило 18 206 договоров с юридическими лицами и ликвидировало 104 несанкционированные свалки объёмом 21 913 кубометров, передаёт ИА PrimaMedia.

Помимо этого, в 2022 году Приморский экологический оператор установил 835 контейнеров для раздельного накопления отходов, что позволяет собрать до 100 т вторсырья в месяц. До конца 2023 года планируется установить ещё 860 таких контейнеров.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.

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