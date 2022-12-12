Сомнолог Полуэктов предупредил о риске развития атеросклероза из-за храпа

Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского Университета кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов предупредил, что в некоторых случаях храп может привести к развитию серьёзных заболеваний.

«Обычный храп, не сопровождающийся проблемами со здоровьем и остановкой дыхания (апноэ) во сне, относится к варианту нормы», — отметил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Однако, австралийские учёные обнаружили, что при тяжёлой степени храпа (когда он занимает более 50% времени сна) риск атеросклероза увеличивается в два раза по сравнению с храпом средней тяжести. А иногда храп может привести к инсульту, так как из-за вибраций разрушаются бляшки в сонных артериях, сказал Полуэктов.

Также на фоне сильного храпа может возникнуть развёрнутый синдром обструктивного апноэ сна, при котором ночью часто возникают остановки дыхания.

Храп лучше лечить заблаговременно, не дожидаясь его перехода в патологическое состояние, резюмировал врач.

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