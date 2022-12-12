HR-эксперт Смольникова посоветовала соискателям писать сопроводительные письма

HR-эксперт Светлана Смольникова перечислила несколько стереотипов, которые мешают людям при поиске новой работы.

Распространено мнение, что сопроводительные письма никто не читает, и большинство соискателей игнорируют этот инструмент, совершая ошибку, отметила она в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

Напротив, сопроводительное письмо позволяет выявить заинтересованного кандидата, оценить его умение ёмко и чётко выражать мысли, уровень владения языком, навыки деловой переписки, креативность.

Ещё одним распространённым заблуждением является мнение, что работодатели не хотят трудоустраивать соискателей предпенсионного возраста, предпочитая более молодых сотрудников. В современных условиях компании стремятся перестраивать внутренние процессы и обновлять штат, подчеркнула Смольникова.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.