HR-эксперт Смольникова отметила важность карьерных амбиций соискателя при поиске работы

HR-эксперт Светлана Смольникова рассказала, насколько важна амбициозность соискателя при приёме на работу.

Современные работодатели ценят не столько релевантный опыт соискателя, сколько его достижения в течение последних лет и умение быстро осваивать новые компетенции, отметила специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Это требование актуально не только для линейных, но и для управленческих позиций.

«HR-специалисты при отборе кандидатов рассматривают каждого человека в динамике — кем он себя видит, какой выбрал путь, в чём заключается его мотивация. Если соискатель «замер» на одном месте, не развивался как специалист, не имеет карьерных амбиций, ему, скорее всего, откажут даже при наличии большого опыта. Для бизнеса важно не то, какую работу вы выполняли раньше, а насколько можете быть гибким и умеете обучаться, совпадают ли ваши цели и стремления с планами компании», — заключила Смольникова.

Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.