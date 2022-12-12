Аналитики назвали машины ИЖ и УАЗ самыми нелюбимыми у россиян
- РИА Новости
Об этом пишет «Российская газета».
Исследование показало, что больше всего негативных отзывов собирают машины ИЖ, УАЗ и ЗАЗ. На четвёртой строчке антирейтинга — южнокорейская компания Daewoo.
Пятое, шестое и седьмое места занимают отечественные бренды «Москвич», ГАЗ и Lada. На восьмой позиции — китайская Vortex, на девятой — итальянский Fiat. Замыкает рейтинг китайский бренд Chery.
При этом фаворитами российских автолюбителей являются Lexus, Jaguar, Porsche и Infiniti.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях покупки машины без гарантии и ремонта.