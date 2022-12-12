Врач Лиознов напомнил, что вакцинация остаётся верным способом обезопасить себя от гриппа

Директор Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что сезонный рост заболеваемости гриппом среди россиян сегодня отличается от ситуации нескольких последних лет.

Последние годы россияне не сталкивались с возбудителями вируса гриппа и некоторых других респираторных заболеваний, в связи с чем уровень иммунной прослойки у населения снизился.

«Этот вирус гриппа в целом ассоциируется с более выраженными эпидемиями и более тяжёлым течением, прежде всего в группах риска: пожилые люди, беременные, а также лица с иммунодефицитными состояниями», — сказал Лиознов «Известиям».

Он также выразил мнение, что наиболее верным способом обезопасить себя и окружающих сегодня остаётся вакцинация.

Ранее декан медицинского факультета университета «Синергия» кандидат медицинских наук Ольга Абанина в разговоре с URA.RU предупредила, что при тяжёлом течении свиного гриппа (H1N1) у больного могут наблюдаться судороги, заторможенность и головная боль.