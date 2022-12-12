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Врач Лиознов напомнил, что вакцинация остаётся верным способом обезопасить себя от гриппа

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Директор Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что сезонный рост заболеваемости гриппом среди россиян сегодня отличается от ситуации нескольких последних лет.
Врач Лиознов напомнил, что вакцинация остаётся верным способом обезопасить себя от гриппа
  • РИА Новости

Последние годы россияне не сталкивались с возбудителями вируса гриппа и некоторых других респираторных заболеваний, в связи с чем уровень иммунной прослойки у населения снизился. 

«Этот вирус гриппа в целом ассоциируется с более выраженными эпидемиями и более тяжёлым течением, прежде всего в группах риска: пожилые люди, беременные, а также лица с иммунодефицитными состояниями», — сказал Лиознов «Известиям».

Он также выразил мнение, что наиболее верным способом обезопасить себя и окружающих сегодня остаётся вакцинация.

Ранее декан медицинского факультета университета «Синергия» кандидат медицинских наук Ольга Абанина в разговоре с URA.RU предупредила, что при тяжёлом течении свиного гриппа (H1N1) у больного могут наблюдаться судороги, заторможенность и головная боль.

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