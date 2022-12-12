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Диетолог Королёва посоветовала ограничить употребление соли при болезнях сердца

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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва посоветовала ограничить употребление солёных, жирных, жареных и сладких продуктов при заболеваниях сердца.
Диетолог Королёва посоветовала ограничить употребление соли при болезнях сердца
  • Gettyimages.ru

«Именно соль удерживает жидкость в организме и сосудах и поддерживает высоким давление, напрягая сосудистую стенку. Поэтому, как только мы убираем очень солёные продукты, у нас тем самым регулируется давление», — объяснила она в разговоре с «Москвой 24».

В свою очередь, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в интервью Радио Sputnik заявил, что мнение о вреде картофельных гарниров для здоровья и фигуры не соответствует действительности.

«Если вы употребляете правильно приготовленный картофель в адекватных количествах, которые соответствуют вашим затратам энергии и образу жизни, то последствий никаких не будет. А если переедать или употреблять картофель, который приготовлен с большим количеством жира, то это чревато, в первую очередь лишним весом», — объяснил специалист.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, как выбрать качественную красную рыбу.

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