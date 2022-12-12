Невролог Голубинская рассказала, что глазной тик может быть проявлением эпилепсии
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«Это может быть и очень лёгкое, и очень тяжёлое заболевание. Подергивание глаза действительно может быть простым нервным тиком, но тогда будут и другие характерные симптомы — эмоциональная лабильность, гипергидроз, красные пятна на шее и так далее. При эпилепсии или опухоли в голове тоже может дёргаться глаз. Тик может быть предвестником нарушения кровотока, как локальный спазм», — прокомментировала Голубинская в интервью Радио Sputnik.
Она отметила, что также переутомление или плохое питание мышц глаза может приводить к тику. Если глаз дёргается три-четыре дня, стоит обратиться к специалисту, резюмировала невролог.
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