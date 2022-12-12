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Врач Михалева рекомендовала не пить кофе детям, беременным и людям с повышенным давлением

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева посоветовала детям, беременным и людям с повышенным давлением воздержаться от употребления кофе.

В беседе с агентством «Прайм» она рассказала, что кофе вреден этой категории людей из-за влияния на сердечный ритм.

Кроме того, кофе нарушает усвоение лекарств для лечения некоторых болезней, например, сахарного диабета.

Михалева напомнила, что нормой для взрослого человека является употребление двух-трёх чашек кофе в день.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН заявила, что синтетические сахарозаменители могут вызвать аллергию.

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