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Юрист Кудерко рассказала о способах сэкономить на ЖКХ

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Юрист Елена Кудерко перечислила способы сэкономить на коммунальных услугах.

В беседе с агентством «Прайм» она рассказала, в среднем на оплату коммунальных услуг россияне ежемесячно тратят около 5,5 тыс. рублей или около 10% доходов.

Кудерко отметила, что снизить сумму в квитанции на оплату ЖКХ можно через перерасчёт, а также рассказала о возможности ряда граждан воспользоваться субсидией.

«Разумное потребление, сопряженное со знанием своих прав, позволяет экономить семейный бюджет и избежать пустых и ненужных расходов», — заключила она.

В ноябре член Ассоциации юристов России Коба Оржония рассказал, что новые правила расчёта платежей за ЖКХ предоставили россиянам возможность сэкономить на коммунальных услугах.

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