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Пушилин освободил главу администрации Дебальцева от должности

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил главу администрации города Дебальцево Игоря Захаревича от занимаемой должности.
Пушилин освободил главу администрации Дебальцева от должности
  • РИА Новости

«Освободить Захаревича Игоря Владимировича от замещаемой должности главы администрации города Дебальцево Донецкой Народной Республики», — говорится в указе Пушилина.

Отмечается, что соответствующий документ вступает в силу с момента его подписания.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Мининформации ДНР, Захаревич был освобождён от должности из-за жалоб на недостатки в работе по восстановлению жилья, а также функционирования общественного транспорта и коммунальной сферы.

Ранее сообщалось, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение Черновского трубопровода под Дебальцево в ДНР.

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