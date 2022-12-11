Пушилин освободил главу администрации Дебальцева от должности
- РИА Новости
«Освободить Захаревича Игоря Владимировича от замещаемой должности главы администрации города Дебальцево Донецкой Народной Республики», — говорится в указе Пушилина.
Отмечается, что соответствующий документ вступает в силу с момента его подписания.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Мининформации ДНР, Захаревич был освобождён от должности из-за жалоб на недостатки в работе по восстановлению жилья, а также функционирования общественного транспорта и коммунальной сферы.
Ранее сообщалось, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение Черновского трубопровода под Дебальцево в ДНР.