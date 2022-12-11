Пушилин освободил главу администрации Дебальцева от должности

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил главу администрации города Дебальцево Игоря Захаревича от занимаемой должности.

«Освободить Захаревича Игоря Владимировича от замещаемой должности главы администрации города Дебальцево Донецкой Народной Республики», — говорится в указе Пушилина.

Отмечается, что соответствующий документ вступает в силу с момента его подписания.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Мининформации ДНР, Захаревич был освобождён от должности из-за жалоб на недостатки в работе по восстановлению жилья, а также функционирования общественного транспорта и коммунальной сферы.

Ранее сообщалось, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение Черновского трубопровода под Дебальцево в ДНР.