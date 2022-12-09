Ретейлер «Вкусвилл» подтвердил утечку данных клиентов торговой сети, оформлявших заказы в интернете. При этом в компании заверили, что полные данные банковских карт клиентов не попали в сеть.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера, «об утечке стало известно в ночь с 8 на 9 декабря».

Отмечается, что специалисты сети самостоятельно обнаружили утечку и оперативно приняли меры для исправления ситуации.

«К третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и адреса электронной почты, даты и суммы заказов и последние четыре цифры номера банковской карты», — заявили во «Вкусвилле».

При этом в компании заявили, что утраченные данные не включают в себя имена, адреса и полные платёжные данные банковских карт.

Отмечается, что компания проводит расследование в связи с возникшей ситуацией.

В октябре российская сеть электроники DNS сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников вследствие атаки хакеров.