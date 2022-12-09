Узнать больше

«Вкусвилл» подтвердил утечку данных клиентов торговой сети

Короткая ссылка
Ретейлер «Вкусвилл» подтвердил утечку данных клиентов торговой сети, оформлявших заказы в интернете. При этом в компании заверили, что полные данные банковских карт клиентов не попали в сеть.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера, «об утечке стало известно в ночь с 8 на 9 декабря».

Отмечается, что специалисты сети самостоятельно обнаружили утечку и оперативно приняли меры для исправления ситуации.

«К третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и адреса электронной почты, даты и суммы заказов и последние четыре цифры номера банковской карты», — заявили во «Вкусвилле».

При этом в компании заявили, что утраченные данные не включают в себя имена, адреса и полные платёжные данные банковских карт. 

Отмечается, что компания проводит расследование в связи с возникшей ситуацией.

В октябре российская сеть электроники DNS сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников вследствие атаки хакеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить