«Вкусвилл» подтвердил утечку данных клиентов торговой сети
Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера, «об утечке стало известно в ночь с 8 на 9 декабря».
Отмечается, что специалисты сети самостоятельно обнаружили утечку и оперативно приняли меры для исправления ситуации.
«К третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и адреса электронной почты, даты и суммы заказов и последние четыре цифры номера банковской карты», — заявили во «Вкусвилле».
При этом в компании заявили, что утраченные данные не включают в себя имена, адреса и полные платёжные данные банковских карт.
Отмечается, что компания проводит расследование в связи с возникшей ситуацией.
В октябре российская сеть электроники DNS сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников вследствие атаки хакеров.