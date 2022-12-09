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Минфин России разрабатывает программу долгосрочных сбережений граждан

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Министерство финансов России занимается разработкой программы долгосрочных добровольных сбережений граждан. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минфин России разрабатывает программу долгосрочных сбережений граждан
  • Gettyimages.ru

Программа разрабатывается в рамках стратегии развития российского финансового рынка до 2030 года и направлена на повышение благосостояния российских граждан.

Как ожидается, она позволит получать допдоход к госвыплатам пенсионерам и в случае особых жизненных ситуаций до выхода на пенсию. 

2 декабря сообщалось, что Министерство финансов и Центробанк России внесли в кабмин доработанный с учётом изменившейся ситуации проект стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года.

В проекте выделены такие приоритетные направления, как цифровизация финансового рынка, трансформация системы платежей и расчётов с дружественными странами, а также защита прав потребителей финансовых услуг.

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