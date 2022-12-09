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В Самаре открыли мемориал героям 5-го гусарского Александрийского полка

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В Самаре в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню героев Отечества, по инициативе жителей региона открыли мемориал, посвящённый георгиевским кавалерам и героям 5-го гусарского Александрийского полка.

Об этом пишет volga.news

В церемонии открытия мемориала принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Среди собравшихся присутствовали ветераны, военнослужащие, члены общественных и молодёжных организаций.

Отмечается, что 5-й гусарский Александрийский Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк был создан 11 августа 1776 года и прославился многочисленными подвигами, в том числе в Отечественной войне 1812 года и последующих сражениях с наполеоновской армией.

Ранее URA.RU передавало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой возложил цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске 9 декабря, в День героев Отечества.

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