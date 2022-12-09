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Кардиолог Шарафеев предупредил людей с аритмией о рисках употребления кофе

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Доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев рассказал, что у некоторых людей резкое кратковременное воздействие кофеина может вызвать сердечный приступ.

«Если у вас от любых напитков с кофеином начинает колотиться сердце, вы не можете уснуть — значит, вам от них лучше отказаться. Особенно это важно для тех, у кого есть склонность к аритмии: резкое кратковременное воздействие кофеина может вызвать сильный приступ, иногда даже фатальный», — предупредил Шарафеев в беседе с газетой «Известия».

Наряду с этим врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко в разговоре с «Москвой 24» рассказала, что регулярное употребление кефира благотворно влияет на здоровье кишечника.

По её словам, в продукте содержатся полезные микроорганизмы. Это дополнительное условие для создания разнообразия микробиоты, что, в свою очередь, является залогом долголетия, работоспособности и хорошего обмена веществ.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, как выбрать качественную красную рыбу.

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