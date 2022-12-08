Инфекционист Тимаков предупредил, что частое применение антисептиков нарушает защитный барьер кожи
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«Антисептики рекомендую использовать только тогда, когда нет возможности помыть руки. Используем обычное мыло, а не с антисептическими свойствами, потому что антисептиками мы убиваем микрофлору своей кожи, что очень опасно и очень вредно. От этого кожа теряет защитный барьер, и мы ещё больше будем болеть», — заявил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.