Инфекционист Тимаков предупредил, что частое применение антисептиков нарушает защитный барьер кожи

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков предупредил, что при частом применении антисептические средства разрушают защитный барьер кожи, в результате чего повышаются риски инфекционных заболеваний.

«Антисептики рекомендую использовать только тогда, когда нет возможности помыть руки. Используем обычное мыло, а не с антисептическими свойствами, потому что антисептиками мы убиваем микрофлору своей кожи, что очень опасно и очень вредно. От этого кожа теряет защитный барьер, и мы ещё больше будем болеть», — заявил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.