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Инфекционист Тимаков предупредил, что частое применение антисептиков нарушает защитный барьер кожи

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков предупредил, что при частом применении антисептические средства разрушают защитный барьер кожи, в результате чего повышаются риски инфекционных заболеваний.
Инфекционист Тимаков предупредил, что частое применение антисептиков нарушает защитный барьер кожи
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«Антисептики рекомендую использовать только тогда, когда нет возможности помыть руки. Используем обычное мыло, а не с антисептическими свойствами, потому что антисептиками мы убиваем микрофлору своей кожи, что очень опасно и очень вредно. От этого кожа теряет защитный барьер, и мы ещё больше будем болеть», — заявил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

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