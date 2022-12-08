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Педиатр Мягкова заявила, что тёмные круги под глазами у детей могут говорить о болезнях ЖКТ

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Врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Марина Мягкова рассказала, что тёмные круги под глазами могут свидетельствовать о ряде проблем со здоровьем ребёнка.
Педиатр Мягкова заявила, что тёмные круги под глазами у детей могут говорить о болезнях ЖКТ
  • Gettyimages.ru

«Тёмные круги могут появиться в результате сбоев в работе кишечника или желудка. Например, после злоупотребления антибиотиками, а также при сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваниях», — объяснила Мягкова в разговоре с «Москвой 24».

Кроме этого, причиной может быть интоксикация, в том числе при пассивном курении, добавила эксперт.

Также круги часто появляются у детей из-за нарушения режима дня, заключила педиатр.

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