Тренер Нагулин предложил снизить интенсивность новогодних фитнес-нагрузок

Мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин выразил мнение, что перед Новым годом одной из главных задач для организма является плавная подготовка к новогоднему стрессу.

«Важно, чтобы ты встретил праздник во всеоружии — свежим и отдохнувшим. Запомни, что основная цель новогоднего фитнеса — поддержание формы, а не выход на рекорды», — поделился Нагулин в разговоре с РИАМО.

Он добавил, что оптимальный вариант — тренировки малой и средней интенсивности, между которыми один — два дня отдыха.

«Работая в таком режиме, ты сохранишь тонус мышц и избежишь «отката» в физической форме», — уточнил спортсмен.

Ранее сайт kp.ru опубликовал результаты исследования, в ходе которого половина респондентов (50%) признались, что вообще не занимаются спортом, а фитнес-клуб посещают лишь 12% опрошенных.