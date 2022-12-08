Исследование: почти 60% россиян считают 2022 год успешным для своей карьеры

Сервис «Работа.ру» провёл исследование, в результате которого выяснилось, что 59% опрошенных россиян считают уходящий 2022 год успешным для себя в карьерном плане.

Как пишет «Газета.Ru», 27% респондентов отметили, что в уходящем году повысили свои доходы. Четверть участников исследования (25%) сменили работу, а 24% получили повышение зарплаты.

Ещё 22% опрошенных смогли освоить новую профессию, 17% — расширить деловые связи, а 15% — найти подработку. 9% россиян рассказали, что в этом году их повысили в должности, а 4% респондентов устроились в компанию мечты.

Ранее карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева в беседе с ФАН рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.