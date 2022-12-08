Школьники смогут брать книги в столичных библиотеках по карте «Москвёнок»

Школьники Москвы получили возможность использовать карту «Москвёнок» сервиса «Московская электронная школа» в качестве единого читательского билета.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Чтобы это сделать, необходимо обратиться к библиотекарю и привязать номер лицевого счёта карты к профилю в библиотечной информационной системе.

Таким образом, учащиеся могут брать по «Москвёнку» книги в любой из 440 библиотек столицы.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что библиотека Московской электронной школы пополнилась интерактивными тетрадями по 16 предметам.