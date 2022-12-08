Школьники смогут брать книги в столичных библиотеках по карте «Москвёнок»
- © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Е. Самарина
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
Чтобы это сделать, необходимо обратиться к библиотекарю и привязать номер лицевого счёта карты к профилю в библиотечной информационной системе.
Таким образом, учащиеся могут брать по «Москвёнку» книги в любой из 440 библиотек столицы.
Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что библиотека Московской электронной школы пополнилась интерактивными тетрадями по 16 предметам.