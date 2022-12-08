Терапевт Лапа заявила, что щекотание в горле может быть признаком развития пневмонии при гриппе

Гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа отметила, что щекотание в горле и кашель являются первыми признаками развития пневмонии при гриппе.

«При ковиде в горле не щекотало, а при гриппе начинает щекотать. Это говорит, что активируются грибковые инфекции. Болеют чаще всего люди, которые имеют грибковые тонзиллиты. Не понимая этого, начинают пить противовирусные, и на второй день идёт огромнейшая атака, на второй день температура 39, сразу пневмония и стационар», — сказала специалист в беседе с URA.RU.

Терапевт подчеркнула, что медики не сразу выявляют развитие пневмонии у пациентов с гриппом до появления кашля.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.