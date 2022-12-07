Узнать больше

В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 4,5 млн жителей

Короткая ссылка
В Московской области прививку от гриппа сделали свыше 4,5 млн человек, заявила первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.
В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 4,5 млн жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Грипп может спровоцировать серьёзные осложнения, особенно у людей старшего возраста и беременных женщин. Самый надёжный способ обезопасить себя от заболевания — вакцинация», — сказала Стригункова.

Тем временем, замруководителя управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу Инна Кудрявцева в беседе с URA.RU сообщила, что в регионе наблюдается рост заболеваемости гриппом. Она также напомнила о важности вакцинации.

«Вакцина против гриппа стопроцентно запускает болезнь по сценарию ОРВИ», — отметила Кудрявцева.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить