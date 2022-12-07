В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 4,5 млн жителей

В Московской области прививку от гриппа сделали свыше 4,5 млн человек, заявила первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Грипп может спровоцировать серьёзные осложнения, особенно у людей старшего возраста и беременных женщин. Самый надёжный способ обезопасить себя от заболевания — вакцинация», — сказала Стригункова.

Тем временем, замруководителя управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу Инна Кудрявцева в беседе с URA.RU сообщила, что в регионе наблюдается рост заболеваемости гриппом. Она также напомнила о важности вакцинации.

«Вакцина против гриппа стопроцентно запускает болезнь по сценарию ОРВИ», — отметила Кудрявцева.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.