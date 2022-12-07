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В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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Заместитель министра здравоохранения по Ставропольскому краю Яна Манкевич рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе.
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru.

«Всего в этом году было зарегистрировано 10 516 случаев, что значительно меньше аналогичного периода прошлого года. Количество заболевших, которые требуют госпитализации, также снизилось», — заявила Манкевич.

По её словам, в регионе развёрнуто 180 коек для пациентов с коронавирусом, из них почти 40% свободны.

«Тяжёлых форм заболевания за последние пару недель не зафиксировано. Есть среднетяжёлые формы. С лёгкой формой мы госпитализируем пациентов возрастных — 65 лет и старше, а также тех, у кого множество сопутствующих заболеваний. И, конечно, беременных женщин с COVID-19 и детей до 6 лет», — цитирует заместителя министра «СвоёТВ».

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