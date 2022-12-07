В Челябинской области зарегистрировали 96 случаев COVID-19 за сутки

В Челябинской области зарегистрировали 96 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

На лечении находятся 1337 пациентов. Всего в регионе официально подтверждено 394 232 случая коронавируса.

Тем временем, управление Роспотребнадзора по Самарской области прокомментировало ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, передаёт volga.news. За неделю выявлено 10 случаев гриппа, а также 18 217 случаев ОРВИ.

«Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0 — 2 года на 43,65%, 3 — 6 лет на 27,67%», — рассказали в ведомстве.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.