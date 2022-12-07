Автоинструктор Квасова посоветовала соблюдать дистанцию в снегопад

Автоинструктор по экстремальному вождению Юлия Квасова дала советы по безопасной езде в снегопад.

«Скорость, соблюдение дистанции и плавное вращение руля», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, зимой нужно помнить, что все манёвры следует выполнять гладко и своевременно.

«Что касается контраварийного вождения, то это только после обучения. Нужно сначала обучиться, а потом уже возможно применение тех навыков в условиях города», — отметила Квасова.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.