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Сомнолог Царёва посоветовала делать зарядку для бодрости по утрам

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Врач сомнолог-невролог, директор сомнологической службы «Унисон» Елена Царёва дала рекомендации по активному пробуждению.
Сомнолог Царёва посоветовала делать зарядку для бодрости по утрам
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«Когда вы проснулись, надо активной быть, но не получается, — этот период называется инерцией сна. На неё влияет кофеин, умывание холодной водой, яркий белый спектр света, можно даже голубой, то есть такой холодный и бледный», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, чем ярче утро, тем лучше.

Как отметила Царёва, эффективной будет и зарядка.

«Десять минут физической активности, приседания или суставная разминка повышают пульс и температуру, а это несовместимо с сонливостью», — пояснила она.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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