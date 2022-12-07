Сомнолог Царёва посоветовала делать зарядку для бодрости по утрам

Врач сомнолог-невролог, директор сомнологической службы «Унисон» Елена Царёва дала рекомендации по активному пробуждению.

«Когда вы проснулись, надо активной быть, но не получается, — этот период называется инерцией сна. На неё влияет кофеин, умывание холодной водой, яркий белый спектр света, можно даже голубой, то есть такой холодный и бледный», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, чем ярче утро, тем лучше.

Как отметила Царёва, эффективной будет и зарядка.

«Десять минут физической активности, приседания или суставная разминка повышают пульс и температуру, а это несовместимо с сонливостью», — пояснила она.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.