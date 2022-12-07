Психолог Назоева посоветовала больше хвалить себя при подведении итогов года
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В беседе с Life.ru она посоветовала видеть хорошее во всём, даже в небольших достижениях, и не списывать свой успех на действие внешних сил.
«Похвалите себя так, как если бы вы хвалили очень любимого и дорогого вам человека. Не бойтесь переборщить», — порекомендовала эксперт.
Ранее психолог Светлана Назоева в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала, почему порой людям хочется употреблять нездоровую пищу.