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Психолог Назоева посоветовала больше хвалить себя при подведении итогов года

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Психолог Светлана Назоева рассказала, как правильно подводить итоги года.
Психолог Назоева посоветовала больше хвалить себя при подведении итогов года
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она посоветовала видеть хорошее во всём, даже в небольших достижениях, и не списывать свой успех на действие внешних сил.

«Похвалите себя так, как если бы вы хвалили очень любимого и дорогого вам человека. Не бойтесь переборщить», — порекомендовала эксперт.

Ранее психолог Светлана Назоева в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала, почему порой людям хочется употреблять нездоровую пищу.

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