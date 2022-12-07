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В рамках форума #МыВместе прошла пленарная сессия «Гражданская ответственность популярности»

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В рамках форума гражданского участия #МыВместе «Русская Медиагруппа» провела пленарную сессию «Гражданская ответственность популярности». Участники обсудили, с какими вызовами встречаются лидеры общественного мнения.
В рамках форума #МыВместе прошла пленарная сессия «Гражданская ответственность популярности»
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

«Одна из самых важных в современности тем, актуализировавшаяся в этом году, — тема ответственности перед аудиторией. Как пресса, инфлюенсеры, артисты, мы работаем с аудиторией. Как человек должен продолжать свои отношения с обществом, когда он стал популярным?» — заявил модератор, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Со своей стороны, генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов отметил, что если перед медиа или публичной персоной стоит задача донести какой-либо месседж до аудитории, то лучше сочетать разные каналы коммуникации, чтобы достичь максимального эффекта.

«Раньше музыкант нёс ответственность за свои тексты, оратор — за речи. С ростом популярности социальных медиа мы уже несём ответственность и за то, что делаем в нашей повседневной жизни, деталями которой мы делимся на страницах соцсетей», — сказал певец, член совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрий Киселёв (ЮрКисс).

В качестве примера он привёл проект Агитбригады «Русского Радио», в рамках которого артисты проводят концерты в воинских частях по всей России.

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