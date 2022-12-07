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Доктор Фельдблюм включила людей с хроническими заболеваниями в группу риска по гриппу

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Завкафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медуниверситета (ПГМУ) доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм рассказала, кто входит в группы риска по гриппу.
Доктор Фельдблюм включила людей с хроническими заболеваниями в группу риска по гриппу
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU она заявила, что первая группа — это возрастные граждане, а также граждане, имеющие хронические заболевания, те или иные признаки иммунодефицита.

Ко второй группе относятся учащиеся и преподаватели вузов и школ, медики, работники сферы транспорта и культуры.

Им Фельдблюм посоветовала вакцинироваться, чтобы предупредить или снизить последствия заболевания гриппом.

«Но нужно понимать, что, если сделать прививку сейчас, иммунитет сформируется лишь через 10—12 дней. В этот период лучше отказаться от посещения массовых мероприятий, носить маски, пользоваться противовирусными препаратами», — сказала она.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

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