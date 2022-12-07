Иммунолог Крючков назвал штаммы гриппа H1N1 и H3N2 очень активными
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«Грипп зависит от характера возбудителя, а они сегодня очень активны. H1N1 и H3N2 — очень активные штаммы», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, такими штаммами легче инфицироваться, особенно на фоне ослабленного иммунитета — не приобретённого от ОРВИ и гриппа.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.